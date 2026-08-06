Для России конфликт на Украине завершится только военной победой: Лукьянов о том, что ждёт Запад

В этом выпуске специального проекта Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" обсудили, почему старый мир даёт трещину, какие новые игроки выходят на сцену и какие новые правила появляются именно сейчас, а также поговорили о том, куда движется Запад и как России в этих условиях выстроить собственную стратегию:00:35 – Как Сталин создал единый Запад;14:00 – Трамп против Европы: кто кого?17:30 – Британия: империя без армии;19:03 – Роль Украины для коллективного Запада;23:13 – Кто придёт на смену англосаксам?29:00 – Почему ожидание перемен на Западе – это ловушка?Постоянная программа "Фёдор Лукьянов о геополитике" с главным редактором журнала "Россия в глобальной политике" и журналистом мультимедийного издания Украина.