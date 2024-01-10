Хинштейн: в Курске мать вынуждена сама расследовать гибель сына

Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что жительница Курска оказала вынуждена самостоятельно расследовать смерть своего сына, погибшего летом 2020 года .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии