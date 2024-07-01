«Нас захватывают»: конкуренты пугают Европу доступными российскими удобрениями

Без производства удобрений в Евросоюзе вся отрасль будет зависеть от импорта из других стран, например России и Белоруссии, что станет влиять на пищевое производство в регионе и его продовольственную безопасность, полагают конкурирующие компании.
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