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Польша наступила на горло главному мифу украинской госудаственности

Польша наступила на горло главному мифу украинской госудаственности

Украина должна официально признать Бандеру и Шухевича не героями, а преступниками Источник: u-f.ru Это прямо следует из заявлений президента Польши Анджея Дуды, посвященных одному из главных преступлений украинских националистов – Волынской резне.

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