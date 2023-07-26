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Так вот кого винить нужно в беспределе мигрантов: крупный скандал с «сотрудницей»

Так вот кого винить нужно в беспределе мигрантов: крупный скандал с «сотрудницей»

ТОПОР ПРАВДЫ Так и хочется сказать: «За деньги «Да»! Вообще, ужасают такие личности, что готовы и мать родную за «копейку» продать.

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Комментарии
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Владимир Фердман
неужели кто-то поверит, что ни полиция, на администрация были не в курсе?
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44 мин.
Борис Леонтьев
Если бы все те, кто крышует мигрантов и оформляет им липовые документы, привлекались не только за свои делишки, но и получали бы дополнительные сроки за соучастие в каждом преступлении, в котором обвиняются те мигранты которым они &quot;помогли&quot; - это было бы справедливо. Тем более, что так оно и есть на самом деле.
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43 мин.
Платон Платонов
Решение может и есть, но регулярные расстрелы не останавливают чиновников, жажда наживы сильнее желания просто жить. Да и работают китайцы по 24 часа в сутки, без выходных. Мы к такому ещё не готовы.
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34 мин.

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