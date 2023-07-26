Так вот кого винить нужно в беспределе мигрантов: крупный скандал с «сотрудницей»

Борис Леонтьев

Если бы все те, кто крышует мигрантов и оформляет им липовые документы, привлекались не только за свои делишки, но и получали бы дополнительные сроки за соучастие в каждом преступлении, в котором обвиняются те мигранты которым они "помогли" - это было бы справедливо. Тем более, что так оно и есть на самом деле.