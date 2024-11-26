В Японии пожар вспыхнул на испытаниях двигателя ракеты «Эпсилон-S»

Испытания двигателя второй ступени новой твердотопливной японской ракеты «Эпсилон-S» закончились пожаром на космодроме Танэгасима в префектуре Кагосима, 26 ноября передает телеканал NHK со ссылкой на пресс-службу Японского аэрокосмического агентства JAXA.
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