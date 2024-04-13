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Ходаковский: на Украину, вероятно, прибыли первые французские военные

Ходаковский: на Украину, вероятно, прибыли первые французские военные

На Украину, вероятно, прибыли первые французские военнослужащие. Об этом написал в своем Telegram-канале Александр Ходаковский, заместитель начальника Управления Росгвардии по Донецкой Народной Республике.

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Комментарии
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Eduard
Они там и были,только под наемников маскировались.Всё это ожидаемо,в Украину как клещи вцепились,
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9 час.
Eduard
Помните фильму &quot;Интервенция&quot;,вот это:&quot;Интервенция-2&quot;
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9 час.
Eduard
Скоро обратно гробики повезут!
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9 час.

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