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Аналитики букмекерских контор считают, что до конца сезона в РПЛ еще раз поставят 5 пенальти. Коэффициент – 5.80

В матче «Ахмата» и ЦСКА рефери Владислав Безбородов установил рекорд РПЛ по количеству пенальти – 5. Аналитики букмекерских контор отреагировали на это предложив линию на удары с точки.

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