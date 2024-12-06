Ученые создали «вечную» батарею, которая сможет работать более 1000 лет

Учеными из Бристольского университета и Управления по атомной энергии Великобритании создана первая в мире алмазная батарея на основе углерода-14, которая может обеспечить питание устройства на несколько тысяч лет.
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