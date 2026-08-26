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Аргументы и Факты

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HR-специалист Лоикова объяснила рост внештатной занятости в России

HR-специалист Лоикова объяснила рост внештатной занятости в России

Рост числа россиян, работающих вне штата, связан с распространением подработок, развитием платформенной экономики и стремлением компаний гибче формировать команды, рассказала «Вечерней Москве» HR-специалист Зулия Лоикова.

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