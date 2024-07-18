Вредные черепашки повредили посевы яровых в Чистоозерном

Клопы вредные черепашки обнаружены в ходе фитосанитарного мониторинга Чистоозерного района. Как сообщают в новосибирском филиале ФГБУ «Россельхозцентр», в посевах яровой пшеницы численность имаго вредных черепашек составила 0,1 штуку на квадратный метр.
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