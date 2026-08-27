Владимир Сальдо сообщил об уничтожении сотен гектаров полей в Херсонской области

Обстрелы ВСУ уничтожили сотни гектаров посевов в Херсонской области. Однако губернатор Владимир Сальдо сообщил, что аграрии собрали 1,7 миллиона тонн зерна, преодолев трудности и продемонстрировав стойкость в этом непростом сезоне.