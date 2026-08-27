Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 589 подписчиков

Владимир Сальдо сообщил об уничтожении сотен гектаров полей в Херсонской области

Владимир Сальдо сообщил об уничтожении сотен гектаров полей в Херсонской области

Обстрелы ВСУ уничтожили сотни гектаров посевов в Херсонской области. Однако губернатор Владимир Сальдо сообщил, что аграрии собрали 1,7 миллиона тонн зерна, преодолев трудности и продемонстрировав стойкость в этом непростом сезоне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии