Владимир Сальдо сообщил об уничтожении сотен гектаров полей в Херсонской области

Обстрелы ВСУ уничтожили сотни гектаров посевов в Херсонской области. Однако губернатор Владимир Сальдо сообщил, что аграрии собрали 1,7 миллиона тонн зерна, преодолев трудности и продемонстрировав стойкость в этом непростом сезоне.
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