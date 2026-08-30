Чемпион на характере вырвал победу над аутсайдером. Причем добилась этого команда Сергея Семака в меньшинстве, в компенсированное время!

ФУТБОЛ. АЛЬФА-БАНК - РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 6-й тур«ФАКЕЛ» - «ЗЕНИТ» - 0:1 После поражения в принципиальном матче от «Спартака» чемпиону России выпала встреча с дебютантом РПЛ (точнее, возвращенцем) «Факелом», к тому же занимающим последнее место.