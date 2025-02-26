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Царьград

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ДТП на 81-м км МКАД: движение затруднено, обстоятельства выясняются

ДТП на 81-м км МКАД: движение затруднено, обстоятельства выясняются

На севере Москвы, на 81-м километре МКАД, произошло ДТП, затруднившее движение. Оперативные службы уже на месте происшествия, выясняются обстоятельства и информация о пострадавших.

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