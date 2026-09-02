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Татар-информ

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Казанский школьник встретился со снежным барсом на Алтае

Казанский школьник встретился со снежным барсом на Алтае

Матвей Дарьин, ученик политехнического лицея №182 Казани, победитель творческого конкурса рисунков «Снежный барс», организованного АНО «Научно-исследовательский центр сохранения биологического разнообразия "Снежный Барс"» при поддержке Минэкологии РТ, вместе с учительницей Венерой Гафуровой отправился в путешествие на Алтай, сообщает пресс-служба МЭПР РТ.

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