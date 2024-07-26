Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Турция выдала обвиняемого в подрыве машины офицера Генштаба

Турция выдала обвиняемого в подрыве машины офицера Генштаба

Обвиняемый в подрыве машины в Москве Серебряков доставлен из Турции в Россию ФСБ доставила из Турции в Россию Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве машины офицера Генштаба в Москве ранее на этой неделе.

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