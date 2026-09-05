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«Я умею только шпагат делать»: Анастасия Волочкова показала шпагат на мотоцикле и вспомнила о Джиме Керри

«Я умею только шпагат делать»: Анастасия Волочкова показала шпагат на мотоцикле и вспомнила о Джиме Керри

Анастасия Волочкова показала в соцсети, как исполняет фирменный шпагат, сидя на мотоцикле. Снимок она сопроводила комментарием: «Волочковский шпагат актуален везде и всегда.

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