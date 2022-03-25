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Президент Федерации футбола Италии: «Надеюсь, Манчини останется в сборной и оправится от вылета»

Президент Федерации футбола Италии рассказал о будущем Роберто Манчини в сборной. Италия проиграла Северной Македонии (0:1) в полуфинале стыков ЧМ-2022 и второй раз подряд пропустит чемпионат мира.

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