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Царьград

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Единственное совпадение в столь непохожих судьбах Грейс Келли и Людмилы Гурченко

Единственное совпадение в столь непохожих судьбах Грейс Келли и Людмилы Гурченко

Единственное совпадение в столь непохожих судьбах Грейс Келли и Людмилы Гурченко. Что же объединяет две легенды голливудского и отечественного кинематографа?В этот день, 12 ноября, с разницей в шесть лет, на свет появились две выдающие артистки, судьбы которых оказались столь непохожими, что возникает соблазн заявить: дата рождения - это единственное, что есть общего у голливудской кинодивы Грейс Келли и легендарной отечественной актрисы Людмилы Гурченко.

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