Единственное совпадение в столь непохожих судьбах Грейс Келли и Людмилы Гурченко. Что же объединяет две легенды голливудского и отечественного кинематографа?В этот день, 12 ноября, с разницей в шесть лет, на свет появились две выдающие артистки, судьбы которых оказались столь непохожими, что возникает соблазн заявить: дата рождения - это единственное, что есть общего у голливудской кинодивы Грейс Келли и легендарной отечественной актрисы Людмилы Гурченко.