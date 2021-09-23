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В филиале ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по Тихоокеанскому флоту завершена подготовка к отопительному сезону

В филиале ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по Тихоокеанскому флоту завершена подготовка к отопительному сезону

Осуществляются пробные пуски систем теплоснабжения, что позволяет значительно ускорить подачу тепла при начале отопительного сезона.

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