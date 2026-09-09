ВС РФ пресекли две попытки прорыва окружения в Харьковской области

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. ВС РФ пресекли две попытки прорыва кольца окружения штурмовыми группами ВСУ в районах населенных пунктов Слизнево и Должанка Харьковской области.
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