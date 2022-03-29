Свой 85-летний юбилей отметил уссурийский медицинский колледж

Уссурийскому медицинскому колледжу исполнилось 85 лет. По случаю был организован праздник с поздравлениями и вручениями подарков, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Думы УГО.
Популярные статьи
- Экипажи военно-транспортной авиации ВКС России доставили более 70 тонн гуманитарного груза для мирного населения Украины
- В Удмуртии учащиеся «Школы полиции СтрИЖ» присоединились к всероссийской акции «Письмо солдату»
- Экипажи вертолетов Ка-52 ВКС России уничтожили ротно-опорные пункты украинских националистов
Свежие комментарии