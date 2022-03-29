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Свой 85-летний юбилей отметил уссурийский медицинский колледж

Свой 85-летний юбилей отметил уссурийский медицинский колледж

Уссурийскому медицинскому колледжу исполнилось 85 лет. По случаю был организован праздник с поздравлениями и вручениями подарков, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Думы УГО.

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