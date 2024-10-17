Нидерланды позволили Украине использовать поставленные F-16 для ударов по России

Нидерланды разрешили Украине использовать истребители F-16 для ударов по военным целям в России. Об этом сообщил министр обороны страны Рубен Брекелманс на встрече министров обороны стран НАТО, трансляция которой велась на официальном сайте альянса.
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