Трамп пригрозил Европе прекращением торговли

Президент США Дональд Трамп пригрозил Европейскому союзу прекращением торговли, если Брюссель предоставит Канаде статус ассоциированного члена ЕС.
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