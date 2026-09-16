Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Трамп пригрозил Европе прекращением торговли

Трамп пригрозил Европе прекращением торговли

Президент США Дональд Трамп пригрозил Европейскому союзу прекращением торговли, если Брюссель предоставит Канаде статус ассоциированного члена ЕС.

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