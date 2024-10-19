Статистика показывает, что за время президентства Джо Байдена товарооборот упал в шесть раз.Согласно информации РИА Новости, ссылающейся на данные американской статистики, ожидается, что товарооборот между Россией и Соединенными Штатами при нынешних тенденциях к концу года сократится до 3,7 миллиарда долларов.