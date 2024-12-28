Тюменку не пустили в отделение полиции из-за дресс-кода. Фото

Жительницу Тюмени не пустили в отделение полиции из-за того, что она была одета в офисное платье. Охрана объяснила отказ недопустимым внешним видом и наличием дресс-кода, сообщает со слов пострадавшей telegram-канал Baza.
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