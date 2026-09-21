Улицы и набережные в центре Москвы 26 сентября перекроют из-за марафона

Ежегодный Московский марафон состоится в 13-й раз, в 2026 году его маршрут сделали более линейным. Большая часть ограничений на проезд будет действовать в субботу, 26 сентября, один участок будет перекрыт с 25 по 27 сентября.
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