КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Разговоры о второй волне мобилизации в России не прекращают гулять с тех пор, как прошла первая.
План Белоусова: Вторая волна мобилизации из крупных выплат и мигрантов?
Комментарии
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Александр Батт
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4 час.
LD
Leon Dan
У них денег-то хватит? Или подразумевается "еще напечатаем"? А через годик инфляция опять скакнет, т.к. обещали не обеспеченные рубли.
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1 час.
Семен Демин
Не понял, почему за уклонение лишение гражданства? Уклонение от службы в армии это уголовная ответственность. Какое имеет значение национальность гражданина РФ, имеющего паспорт?
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1 час.
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