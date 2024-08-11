План Белоусова: Вторая волна мобилизации из крупных выплат и мигрантов?

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Комментарии
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Александр Батт
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4 час.
LD
Leon Dan
У них денег-то хватит? Или подразумевается &quot;еще напечатаем&quot;? А через годик инфляция опять скакнет, т.к. обещали не обеспеченные рубли.
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1 час.
Семен Демин
Не понял, почему за уклонение лишение гражданства? Уклонение от службы в армии это уголовная ответственность. Какое имеет значение национальность гражданина РФ, имеющего паспорт?
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1 час.

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