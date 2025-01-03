Впервые ЕС возлагает на Россию прямую ответственность за недавнее увеличение количества диверсий в Европе

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Комментарии
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Eduard
Врут и не моргают,главное что в суд их не тащат!
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4 час.
Eduard
Как и все преступления,кабеля оборваны кораблями Европы нарочно,что бы других обвинять!
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4 час.
АС
Александр Сысоев
Видимо Россия виновата и в том, что почти все руководство в странах ЕС дебилы.
Ответить
4 час.

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