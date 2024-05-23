Появился первый снимок нового B-21 Raider в воздухе

Первый снимок нового B-21 Raider в воздухе / © Northrop Grumman / Автор: Jonathan Case Стратегический бомбардировщик B-21 Raider, разработанный оборонной компанией Northrop Grumman, отличается повышенной малозаметностью, позволяющей выполнять задачи по преодолению современных систем ПВО и нанесению ударов по объектам в тылу противника.
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