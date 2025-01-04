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Российский самолет с двумя сотнями пассажиров совершил экстренную посадку

Российский самолет с двумя сотнями пассажиров совершил экстренную посадку

Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Шарм-эш-Шейхе Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург совершил экстренную посадку в аэропорту вылета, сообщает министерство гражданской авиации Египта в соцсети X.

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