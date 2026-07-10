В Тамбовской области в лагере дневного пребывания «Улыбка» прошло мероприятие в рамках Всероссийской недели правовой помощи по вопросам защиты семьи

В рамках Всероссийской недели правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи в лагере дневного пребывания «Улыбка» ведущим специалистом-экспертом правовой группы МО МВД России «Первомайский» и инспектором штаба МО МВД России «Первомайский» организована встреча с детьми 7-10 лет.