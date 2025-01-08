Агата Муцениеце ради возлюбленного избавилась от дочери

Актриса Агата Муцениеце отпустила дочку к Павлу Прилучному. В прошлом году между бывшими супругами разгорелся судебный процесс, в результате которого 11-летний Тимофей остался с матерью, но сам мальчик решил жить с отцом и прекратил общение с матерью.
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