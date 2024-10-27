"ПСЖ" отказался выплатить Мбаппе 55 млн евро

Французский ФК "ПСЖ" повторно не стал выплачивать бывшему форварду команды Килиану Мбаппе 55 млн евро, несмотря на то, что парижан обязала произвести выплату Профессиональная футбольная лига Франции (LFP).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии