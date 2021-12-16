В Новой Зеландии выявили первый случай заражения «омикроном»

Первый случай заражения штаммом коронавируса «омикрон» зафиксирован в Новой Зеландии, сообщает ТАСС. В Министерстве здравоохранения страны уточнили, что новый штамм ковида выявили у пациента государственного пограничного изолятора в Крайстчерче.