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В Новой Зеландии выявили первый случай заражения «омикроном»

В Новой Зеландии выявили первый случай заражения «омикроном»

Первый случай заражения штаммом коронавируса «омикрон» зафиксирован в Новой Зеландии, сообщает ТАСС. В Министерстве здравоохранения страны уточнили, что новый штамм ковида выявили у пациента государственного пограничного изолятора в Крайстчерче.

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