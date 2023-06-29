Беглов подписал совместный план работы с парламентом на ближайший год

Он поблагодарил депутатов за слаженную и оперативную работу в непростых условиях. Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский подписали план совместной законопроектной работы на ближайший год.
Он поблагодарил депутатов за слаженную и оперативную работу в непростых условиях. Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский подписали план совместной законопроектной работы на ближайший год.
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