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Беглов подписал совместный план работы с парламентом на ближайший год

Он поблагодарил депутатов за слаженную и оперативную работу в непростых условиях. Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский подписали план совместной законопроектной работы на ближайший год.

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