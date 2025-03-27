Номера телефонов и личные данные советников Трампа слили в Сеть

Данные связаны с социальными сетями, а также с программой для отслеживания данных о беге.Журнал Der Spiegel со ссылкой на собственное расследование утверждает, что личные контактные данные некоторых высокопоставленных политиков из команды президента США Дональда Трампа можно найти в свободном доступе в интернете.
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