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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карбери об игре Овечкина: «Пропустить месяц, а затем попытаться вернуться в строй в 39 лет – легче сказать, чем сделать. Он играет солидно, набирает обороты»

Капитан «Вашингтона» набрал 2 (1+1) очка в последних пяти матчах в регулярном чемпионате НХЛ. «Александр Овечкин играет солидно.

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