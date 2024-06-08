Сегодня электричество отключают только в Астрахани, но на полусотне улиц

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 20:00. В субботу, 8 июня, плановые отключения электричества коснутся 50 улиц, переулков и площадей во всех районах Астрахани: Самое короткое отключение продлится 7 часов, самое длительное - 11 часов.
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