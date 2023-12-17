Ученые в Нэшвилле выяснили, чем отличаются гены людей-«жаворонков» и «сов»

А вы «жаворонок» или «сова»? Вам больше нравится вставать рано утром и успевать до обеда сделать кучу важных дел или повышенные активность и работоспособность вас пробивают поздним вечером? Новое исследование ученых Университета Вандербильта из американского Нэшвилла показывает, что в ДНК «жаворонков» по сравнению с «совами» намного больше генов неандертальцев и денисовцев.