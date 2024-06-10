Женщина отказалась помочь сыну с оплатой свадьбы, когда невеста выбрала платье за 10 тыс. долл.

Когда дело доходит до планирования свадьбы, пара решает, каковы их приоритеты. Некоторые могут выбрать прием на заднем дворе и насладиться шикарным медовым месяцем, а другие поступают с точностью до наоборот.
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