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ИА Регнум

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Супружеская пара погибла при ночном обстреле ВСУ Белгородской области

Супружеская пара погибла при ночном обстреле ВСУ Белгородской области

Ночью 9 октября Белгородский округ вновь подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Погибли два человека, четверо, включая ребенка, получили ранения.

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