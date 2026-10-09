Супружеская пара погибла при ночном обстреле ВСУ Белгородской области

Ночью 9 октября Белгородский округ вновь подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Погибли два человека, четверо, включая ребенка, получили ранения.
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