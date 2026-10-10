Telegraph: треть танков Британии не могут воевать из-за нехватки командиров

В Великобритании треть танков Challenger 2 не могут участвовать в боевых действиях из-за того, что отказ армии от учений привел к нехватке командиров боевых машин, сообщает 9 октября газета The Telegraph.
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