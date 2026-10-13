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Дефицит электроэнергии в Кыргызстане может продлиться еще 2,5 года — Жапаров

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что стране потребуется от двух до двух с половиной лет, чтобы устранить дефицит электроэнергии и отказаться от ее импорта, в том числе из России.

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