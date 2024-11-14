УтроNews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

УтроNews

131 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Некрасова
    Что и говорить, кадры ценные. Очень дорогие кадры. России дорого обходятся... Им место за решеткой, а они в мягких кр...«Буратино» послед...
  • Вера Роднова
    А Украина это кто? Подстилка США? Кто вообще Украину спрашивает? Умора.Министр из КНР пр...
  • Олег Ванцин
    Ну, наверное не из-за спада улова, а увеличения продаж на экспорт.😀В России планирую...

«Прожарка» по-котюковски, или кого считать «навозными мухами

«Прожарка» по-котюковски, или кого считать «навозными мухами

Как стало известно корреспонденту УтроNews от коллег-журналистов, которые находятся просто в шоке, «команда» нового губернатора Михаила Котюкова - он сменил «долгожителя» Александра Усса весной 2023 года – выдает такие «пенки», что закачаешься!Особенно старается первый вице-губернатор, он же «серый кардинал» Сергей Пономаренко, который пересидел четырех губернаторов - Хлопонина, Кузнецова, Толоконского, Усса и «уцелел» при пятом по счету - Котюкове, хотя политологи дружно прогнозировали отставку этого «серого кардинала».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх