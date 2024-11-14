«Прожарка» по-котюковски, или кого считать «навозными мухами

Как стало известно корреспонденту УтроNews от коллег-журналистов, которые находятся просто в шоке, «команда» нового губернатора Михаила Котюкова - он сменил «долгожителя» Александра Усса весной 2023 года – выдает такие «пенки», что закачаешься!Особенно старается первый вице-губернатор, он же «серый кардинал» Сергей Пономаренко, который пересидел четырех губернаторов - Хлопонина, Кузнецова, Толоконского, Усса и «уцелел» при пятом по счету - Котюкове, хотя политологи дружно прогнозировали отставку этого «серого кардинала».