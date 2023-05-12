Засада на Зеленского: Удар по Банковой или расстрел vip-поезда

Действительно ли нападение на Кремль стало приговором президенту Украины? Дмитрий Родионов На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: AP/TASS) Атака украинских дронов на резиденцию российского президента в Кремле является провокацией, направленной против народа России, однако она не способна повлиять на ход спецоперации на Украине, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, отметив, что атака, вероятно, была подготовлена западными генералами, которые хотели вынудить Россию начать «более масштабные и жестокие действия» на Украине.