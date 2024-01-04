Как Москва преживает рекордные морозы

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы. Как в этих условиях изменились условия работы тех, кто трудится на улице в любую погоду? И что произошло в домах, которые остались без тепла и света из-за аварии на подстанции?Температура в Москве прошло ночью опустилась до минус 27 градусов.
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