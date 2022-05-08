Народный календарь. Дневник погоды 8 мая 2022 года

Доброго дня всем!!!СЕГОДНЯ 8 МАЯМАРКОВ ДЕНЬМАРК КЛЮЧНИК Этот день в прошлом годуhttps://www.asienda.ru/post/58331/ПРИМЕТЫ НА 8 МАЯ:- Ясный день на Марка обещает хороший урожай яровых- Весь день ясно и тепло – летом будет жарко- Целый день идут кратковременные холодные дожди – будет мало меда- Если вечер теплый, а небо звездное – уродится хлеб- Если слышно кукушку, значит холода ушли до осени- Еще не зацвели яблони к 8 мая – урожая не будет- Высокая радуга в небе – в ближайшие дни погода будет теплой и ясной- Осина в сережках стоит - ожидай богатого урожая овса- Если дождь льет сквозь солнечные лучи («слепой дождь»), то он вскоре закончится.