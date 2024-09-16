Топ телеканалов вновь изменился по итогам лета

Тройка лидеров телеканалов в возрастной категории старше четырех лет по доле аудитории к началу сентября осталась прежней: первое место по итогам августа удерживает «Россия 1», далее идут НТВ и Пятый канал, на четвертую строчку поднялся РЕН ТВ, пятое место у Первого канала.
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