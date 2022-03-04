"Скоро придет конец": что сейчас происходит в крупном районе города, волнуются приморцы

Жители Артема волнуются по поводу ситуации, которая происходит в крупном районе города. Дело в том, что жилой доме на улице Кирова постоянно топит, об этом рассказали пользователи в социальной сети Instagram artem.
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